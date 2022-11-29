В Краснодаре прошли краевые соревнования по футболу «Жемчужная бутса»

Это традиционный турнир. Призовые места в нем разыграли девушки в возрасте до 15 лет.

В поединке за бронзу краснодарская «Кубаночка» оказалась сильнее команды «Олимп-2017» из Апшеронска. Затем в финале состоялось краснодарское дерби. Одному из фаворитов — коллективу «Академия футбола Кубань-1» — противостояли соперницы из «Легиона», для которых возможность поучаствовать в решающей битве — уже событие.

«Мы не были среди фаворитов, потому что у меня команда из игроков 2010 года рождения, девочкам 12 лет. Мы играем в турнире до 15 лет. Понятно, что нам сложно», — сказал тренер команды «Легион» Очир Очиров.

В финальной встрече борьбы не получилось. «Академия Кубань» завершила результативно чуть ли не четыре атаки подряд. Еще один мяч судья не засчитал из-за нарушения правил. При счете 0:4 футболистки в красно-черной форме не перестали играть и забили один мяч, но большего добиться не смогли. Лучшей в составе победителей стала капитан София Святная, на ее счету дубль. Она выделялась и на фоне соперниц, и в своей команде.

«Я много самостоятельно работаю над своей техникой, передачами. Выхожу во двор, фишки расставляю, обвожу, набиваю около тысячи раз. Понабивала, потом ударчики, пасы — все отрабатываю», — поделилась игрок команды «Академия футбола Кубань-1» София Святная.

Всего за медали «Жемчужной бутсы» боролись 13 команд из 8 районов Кубани. По итогам этих соревнований сформируют новый состав сборной Краснодарского края.