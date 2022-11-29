Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре прошли краевые соревнования по футболу «Жемчужная бутса»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshli-kraevye-sorevnovaniya-po-futbolu-zhemchuzhnaya-butsa
Видео канала «Кубань 24»

Это традиционный турнир. Призовые места в нем разыграли девушки в возрасте до 15 лет.

В поединке за бронзу краснодарская «Кубаночка» оказалась сильнее команды «Олимп-2017» из Апшеронска. Затем в финале состоялось краснодарское дерби. Одному из фаворитов — коллективу «Академия футбола Кубань-1» — противостояли соперницы из «Легиона», для которых возможность поучаствовать в решающей битве — уже событие.

«Мы не были среди фаворитов, потому что у меня команда из игроков 2010 года рождения, девочкам 12 лет. Мы играем в турнире до 15 лет. Понятно, что нам сложно», — сказал тренер команды «Легион» Очир Очиров.

В финальной встрече борьбы не получилось. «Академия Кубань» завершила результативно чуть ли не четыре атаки подряд. Еще один мяч судья не засчитал из-за нарушения правил. При счете 0:4 футболистки в красно-черной форме не перестали играть и забили один мяч, но большего добиться не смогли. Лучшей в составе победителей стала капитан София Святная, на ее счету дубль. Она выделялась и на фоне соперниц, и в своей команде.

«Я много самостоятельно работаю над своей техникой, передачами. Выхожу во двор, фишки расставляю, обвожу, набиваю около тысячи раз. Понабивала, потом ударчики, пасы — все отрабатываю», — поделилась игрок команды «Академия футбола Кубань-1» София Святная.

Всего за медали «Жемчужной бутсы» боролись 13 команд из 8 районов Кубани. По итогам этих соревнований сформируют новый состав сборной Краснодарского края.

Автор:
Евгений Резник
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В Краснодаре полностью украсили первую городскую новогоднюю елку
  4. ВЦИОМ: треть россиян не употребляет алкоголь
  5. «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
  6. В Краснодаре возле дома купца Лихацкого обустроят прогулочную зону
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях