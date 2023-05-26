В Краснодаре прошла конференция «HR-лидерство: движущие силы успешного бизнеса»

Бизнес-мероприятие состоялось 25 мая в Центре финансовой грамотности в рамках программы «Время новых стратегий».

Модератором конференции «HR-лидерство: движущие силы успешного бизнеса» выступил председатель профильного подкомитета Южного филиала Ассоциации европейского бизнеса Игорь Бренер.

Во время мероприятия спикеры поделились с участниками своим опытом и рассказали много полезной информации. Участники конференции активно приняли участие в дискуссиях, задавая интересующие вопросы.

Организаторами бизнес-мероприятия, посвященного HR-структуре, выступили Общественная палата Краснодарского края, региональное отделение РСПП, региональный комитет Ассоциации Европейского бизнеса, пишет газета «Юг Times».

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