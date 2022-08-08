В Краснодаре прошел заключительный семинар по обучению независимых наблюдателей

Видео канала «Кубань 24»

В Краснодаре 8 августа прошел заключительный семинар по подготовке специалистов, которым предстоит обучить наблюдателей на избирательных участках.

С 9 по 11 сентября на Кубани состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. Будут работать около 3 тыс. избирательных участков.

«Высокая конкуренция говорит о том, что, безусловно, какие-то сложности в проведении избирательного процесса будут. И к этим сложностям мы должны подготовить наших наблюдателей», — сказала председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Для работы на выборах планируют подготовить около 6 тыс. человек. Для этого создан общественный штаб. Стать наблюдателем может любой человек старше 18 лет. Ему объяснят правила и научат реагировать на нештатные ситуации.