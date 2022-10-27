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В Краснодаре прошел второй день финальных испытаний конкурса «Лидеры Кубани»

Общество
27.10.2022 21:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshel-vtoroj-den-finalnyh-ispytanij-konkursa-lidery-kubani
Видео канала «Кубань 24»

Команды рассказывали о своих проектах и инициативах. До последнего этапа добрались 100 человек.

Также участники решали различные управленческие задачи, прокачивали свои навыки и компетенции и, конечно, боролись за победу. Пообщаться с конкурсантами 27 октября приехал и вице-губернатор Игорь Чагаев. Он послушал и идеи «Лидеров», ответил на вопросы и поделился опытом. В этом году конкурс побил рекорд по количеству желающих — заявки подали более 10 тыс. человек.

«В этом году мы нацелены на то, чтобы участники не просто были готовы представить свои проекты, обсудить проблемы, актуальные для региона, для отраслей власти, но и готовы были подключиться к их решению», — сказала заместитель начальника управления кадровой политики администрации Краснодарского края Елена Макаренко.

Долгожданный финал «Лидеров Кубани» пройдет 28 октября. Выберут 25 победителей. Трое из них получат сертификат на обучение в ведущих вузах страны, а все сто конкурсантов войдут в кадровый резерв Краснодарского края.

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