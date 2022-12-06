В Краснодаре прошел волейбольный турнир в честь Дня работника органов безопасности РФ
Спорт
06.12.2022 17:23
Во дворце спорта «Динамо» на двухдневный волейбольный турнир собрались 16 команд, которые были составлены из представителей силовых структур России.
«Волейбол — это высокоинтеллектуальный командный вид спорта. Мы называем это шахматы с мячом. Нужно четко, точно, технично отдать передачу в данный момент. Сплотиться вокруг этого результата. Так и сегодня наша страна, она сплотилась вокруг тех задач и вызов, которые стоят перед нашей страной», — сказал депутат Государственной Думы РФ Сергей Алтухов.
Волейбольный турнир среди военнослужащих проводится уже семь лет. Впервые в нем приняла участие команда Краснодарского высшего авиационного училища летчиков. И сходу стала чемпионом. Второе место у коллектива «Звездочка». Бронзовые медали — у команды Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
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