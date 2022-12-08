В Краснодаре прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лига Лекторов»

На нем собрались преподаватели школ и вузов, адвокаты, психологи и студенты.

Мастера слова выбрали актуальные темы для выступлений: противостояние манипуляциям, мифы об инвестировании, создание контента для соцсетей.

«Чтобы сохранять уровень компетенций, нужно постоянно «затачивать пилу». Всегда можно посмотреть на себя со стороны и стать еще лучше, еще более профессиональным. И нести знания на совершенно новом уровне», — сказал участник конкурса «Лига Лекторов» Геннадий Гасанов.

Креативность изложения текста, общую культуру выступающих и уникальность тем спикеров оценивали эксперты из общества «Знание».

«Лига Лекторов» — это один из многочисленных проектов, которые реализуются в рамках перезапуска работы Российского общества «Знание» на новой цифровой платформе. Эти проекты — это выполнение задач президента», — рассказал директор филиала Российского общества «Знание» в Краснодарском крае Андрей Рощин.

Результаты регионального этапа конкурса объявят в конце года. Победителей ждут полуфиналы федеральных округов и финал третьего сезона «Лиги Лекторов» в Москве. В итоге 50 лучших ораторов страны получат средства на развитие собственных просветительских проектов.