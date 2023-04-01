Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре прошел международный форум «Черноморский диалог»

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshel-mezhdunarodnyj-forum-chernomorskij-dialog
В Краснодаре прошел международный форум «Черноморский диалог»
Фото пресс-службы Фонда развития Краснодарского края

На площадке Кубанского государственного университета прошла пленарная сессия «Потенциал развития общественной дипломатии в Черноморском регионе».

Мероприятие прошло в рамках реализации гранта Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Выступили проректор КубГУ по воспитательной работе и социальным вопросам Николай Редькин, начальник отдела зарубежных связей и протокола администрации Краснодара Алексей Луговский, руководитель международной некоммерческой организации «Евразийский диалог» Юрий Тамразов, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов, директор Центра развития научно-образовательных связей Ахмад Хаммаш, руководитель Краснодарской краевой общественной организации «Культурный центр Сирийской молодежи» Ахмад Аласми  и руководитель Дипломатического лагеря «ДИПКЭМП» Игорь Новицкий.

«От лица Фонда развития Краснодарского края рассказал об успешном опыте организации зарубежных бизнес-миссий с участием российских экспортно-ориентированных предприятий, а также практических кейсах по продвижению инвестиционного потенциала Кубани на международных площадках. Важно развивать и укреплять гуманитарные связи — побратимские и партнерские отношения между городами, учебными заведениями и общественными организациями. Использование Российской «мягкой силы» и разностороннего взаимовыгодного сотрудничества будет положительно отражаться на межгосударственных и межмуниципальных связях. Приглашение на учебу в Россию зарубежных студентов станет дополнительным вектором развития и укрепления интересов нашей страны зарубежом, ведь иностранные выпускники кубанских вузов будут не только с теплом вспоминать студенческие годы и родную «Альма-Матер», но и, вернувшись на свою Родину, по сути, будут общественными послами России и ее интересов. Народная дипломатия играет очень важную роль, особенно в современный период», — рассказал Илья Шакалов.

Статьи
Русский гений: 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова
Русский гений: 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 апреля
Пять причин для фаната не смотреть сериал «Король и Шут»
Пять причин для фаната не смотреть сериал «Король и Шут»
Калории в алкоголе — что можно выпить во время диеты?
Калории в алкоголе — что можно выпить во время диеты?
Что такое дробное питание: правда и мифы
Что такое дробное питание: правда и мифы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Детская неожиданность: в Краснодарском крае участились ДТП с несовершеннолетними водителями
  2. Студия из Краснодара показала дебютный тизер игры-шутера
  3. В Краснодаре по новой трамвайной ветке на улице Московской за год перевезли 32 млн пассажиров
  4. Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях