В Краснодаре прошел международный форум «Черноморский диалог»

На площадке Кубанского государственного университета прошла пленарная сессия «Потенциал развития общественной дипломатии в Черноморском регионе».

Мероприятие прошло в рамках реализации гранта Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Выступили проректор КубГУ по воспитательной работе и социальным вопросам Николай Редькин, начальник отдела зарубежных связей и протокола администрации Краснодара Алексей Луговский, руководитель международной некоммерческой организации «Евразийский диалог» Юрий Тамразов, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов, директор Центра развития научно-образовательных связей Ахмад Хаммаш, руководитель Краснодарской краевой общественной организации «Культурный центр Сирийской молодежи» Ахмад Аласми и руководитель Дипломатического лагеря «ДИПКЭМП» Игорь Новицкий.

«От лица Фонда развития Краснодарского края рассказал об успешном опыте организации зарубежных бизнес-миссий с участием российских экспортно-ориентированных предприятий, а также практических кейсах по продвижению инвестиционного потенциала Кубани на международных площадках. Важно развивать и укреплять гуманитарные связи — побратимские и партнерские отношения между городами, учебными заведениями и общественными организациями. Использование Российской «мягкой силы» и разностороннего взаимовыгодного сотрудничества будет положительно отражаться на межгосударственных и межмуниципальных связях. Приглашение на учебу в Россию зарубежных студентов станет дополнительным вектором развития и укрепления интересов нашей страны зарубежом, ведь иностранные выпускники кубанских вузов будут не только с теплом вспоминать студенческие годы и родную «Альма-Матер», но и, вернувшись на свою Родину, по сути, будут общественными послами России и ее интересов. Народная дипломатия играет очень важную роль, особенно в современный период», — рассказал Илья Шакалов.