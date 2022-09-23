В Краснодаре прошел исторический форум «Петровские времена»
Мероприятие посвятили периоду правления одного из самых известных и значимых российских деятелей — Петру I. Приглашенные лекторы рассказывали о значении его преобразований для судьбы страны.
«Россия не меняется. Она есть, была и будет суверенной державой, а начало этому положил Петр I», — сказал советник губернатора Краснодарского края Андрей Зайцев.
На форуме вспоминали известные сражения, большие стройки и реформы тех времен.
«Реформы, которые он провел, по сей день оказывают влияние на существование нашей страны. Мне всегда нравится говорить о том, что, когда мы начинаем утро, мы сталкиваемся с тем, что осталось от Петра I. Произошло становление музееведения в России», — сообщила кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, философии и психологии КубГТУ Инна Гаевская.
Местом проведения форума стал парк «Россия — моя история». Сейчас там работает мультимедийная выставка «А о Петре ведайте», посвященная этапам жизни правителя.
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