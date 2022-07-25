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В Краснодаре прошел финальный хакатон проекта «Воронка инновационных стартапов»

Общество
25.07.2022 21:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshel-finalnyj-hakaton-proekta-voronka-innovatsionnyh-startapov
В Краснодаре прошел финальный хакатон проекта «Воронка инновационных стартапов»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В хакатоне приняли участие 15 команд. Из них 11 защитили проекты в сфере строительства, разработанные в течение 48 часов.

Мероприятие провели в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Хакатоны позволяют предприятиям лично познакомиться со специалистами и привлечь их в свою компанию, а разработчикам трудоустроиться в крупную компанию. По словам организаторов, такие мероприятия также увеличивают интерес к IT-индустрии.

В рамках прошедшего хакатона команды соревновались в двух направлениях. Представители строительных компаний поставили разработчикам задачу создать платформу для планирования и контроля строительных работ для управления сроками и финансами.

Призовой фонд составил 600 тыс. рублей. Его разделили между собой шесть команд.

«Это уже второй хакатон, который полностью поддержали резиденты Ассоциации. Представители строительной отрасли с большим интересом относятся к разработкам ребят, мы надеемся через 6–9 месяцев выйти на рынок с достойным результатом внедрения», — рассказала руководитель Ассоциации девелоперов Краснодарского края Елена Сошникова.

Новый этап проекта «Воронка инновационных стартапов» начнется уже в сентябре этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Хакатоны проводит Фонд развития инноваций Краснодарского края при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, партнером-организатором выступает инновационный центр «Аквариум».

Читайте также: в Краснодаре прошел финал шестого хакатона проекта «Воронка инновационных стартапов».

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