В Краснодаре прошел финальный хакатон проекта «Воронка инновационных стартапов»
В хакатоне приняли участие 15 команд. Из них 11 защитили проекты в сфере строительства, разработанные в течение 48 часов.
Мероприятие провели в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Хакатоны позволяют предприятиям лично познакомиться со специалистами и привлечь их в свою компанию, а разработчикам трудоустроиться в крупную компанию. По словам организаторов, такие мероприятия также увеличивают интерес к IT-индустрии.
В рамках прошедшего хакатона команды соревновались в двух направлениях. Представители строительных компаний поставили разработчикам задачу создать платформу для планирования и контроля строительных работ для управления сроками и финансами.
Призовой фонд составил 600 тыс. рублей. Его разделили между собой шесть команд.
«Это уже второй хакатон, который полностью поддержали резиденты Ассоциации. Представители строительной отрасли с большим интересом относятся к разработкам ребят, мы надеемся через 6–9 месяцев выйти на рынок с достойным результатом внедрения», — рассказала руководитель Ассоциации девелоперов Краснодарского края Елена Сошникова.
Новый этап проекта «Воронка инновационных стартапов» начнется уже в сентябре этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Хакатоны проводит Фонд развития инноваций Краснодарского края при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, партнером-организатором выступает инновационный центр «Аквариум».
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