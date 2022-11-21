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В Краснодаре прошел финал хакатона по треку «Умные города»

Общество
21.11.2022 13:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshel-final-hakatona-po-treku-umnye-goroda
Видео канала «Кубань 24»

Его провели с 18 по 20 ноября. Командам за 48 часов предстояло разработать прототип электронного сервисного продукта. В этот раз участники решали проблему парковок для электрокаров.

В прошлом месяце депутаты ЗСК внесли изменения в региональное законодательство — теперь владельцам экотранспорта места на общих стоянках предоставляются бесплатно. Но система пока не отработана.

«Техническое задание состояло в том, чтобы разработать либо мобильное приложение, либо веб-приложение. Но ориентироваться стоит именно на мобильные устройства, потому что водителям удобно взять телефон и зарегистрироваться», — рассказал студент КубГУ Герман Багдасарян.

Участники прорабатывали, как данные поступят к сотрудникам ГИБДД, а также с какой платформой будет взаимодействовать сервис.

«У органов, которые следят за парковкой, за ее оплатой и штрафами, нет возможности отличить электромобиль от обычной машины. На хакатон был выдвинут кейс, в ходе которого планировалось создать реестр электромобилей, удобный для пользователей», — сказал генеральный директор инновационного центра «Аквариум» Сергей Бураков.

Победители лучших проектов получили не только бесценный опыт, но и денежные призы. Общий фонд проекта составил 300 тыс. рублей.

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