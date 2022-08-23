В Краснодаре прошел 53-й фестиваль силовых видов спорта «Самсон»

Видео канала «Кубань 24»

В летнее время эти масштабные соревнования провели впервые. В спортивном комплексе «Чемпион» собрались 300 участников, выступающих в различных дисциплинах.

К примеру, в силовом экстриме девять команд сражались за Кубок Краснодарского края.

«Мы люди из села. Мы, так сказать, корнями в историю. Представляем станицу Пластуновскую, и нам это близко по духу. Простые, но сильные мужики», — рассказал участник Кубка Краснодарского края по силовому экстриму Антон Гома.

«Мы пришли в спорт из простого тренажерного зала. Тренируемся сами, там же и познакомились. Сами из Динского района. Наша команда уже второй раз принимает участие в этих соревнованиях. Всем советую», — сказал участник Кубка Краснодарского края по силовому экстриму Александр Антонец.

Чемпионат Кубани по бодибилдингу собрал самое большое число участников. На нем представили новые дисциплины — фитнес-пары, акробатический и артистический фитнес. Также в рамках фестиваля прошли чемпионаты Кубани по пауэрлифтингу и мас-рестлингу. В числе победителей были и представители маленьких населенных пунктов.

«Я живу в станице Шкуринской Краснодарского края и выступаю в составе команды Староминского района. В нашей станице этот вид спорта вообще не развит. Я решила себя попробовать», — сообщила чемпионка Краснодарского края по мас-рестлингу Инга Ермалаева.

«В станице Староминской у нас тренер своими руками сделал помост, очень много нам рассказывает. А мне так близко это стало. Он предложил начать тренировки. У меня папа — мастер спорта по мас-рестлингу», — поделилась чемпионка Краснодарского края по мас-рестлингу Ольга Пыдык.

Инга Ермалаева, Ольга Пыдык и Яна Семикова представят Краснодарский край на чемпионате России по мас-рестлингу. Время и место проведения турнира объявят позднее.