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В Краснодаре пройдут чемпионат и первенство края по прыжкам на батуте

Спорт
27.10.2022 10:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-projdut-chempionat-i-pervenstvo-kraya-po-pryzhkam-na-batute
Видео канала «Кубань 24»

Турниры стартуют 28 октября в «Баскет-холле» и комплексе «Чемпион». Конкуренцию хозяевам составят спортсмены из 10 районов Кубани, всего в соревнованиях примут участие 400 человек.

Медали разыграют в синхронных и индивидуальных прыжках, двойном минитрампе и на акробатической дорожке. Личный чемпионат и лично-командное первенство — возможность попасть в сборную края и представлять Кубань на российских домашних стартах в 2023 году.

«Наша администрация, наше министерство взяли на себя проведение трех крупных стартов на территории Краснодарского края. Два из них пройдут в Сочи, Сириус. Один из крупнейших, главных чемпионатов пройдет в Краснодаре», — сказала тренер СШОР № 3 Краснодара Лидия Захарова.

Краевые соревнования завершатся 30 октября. В этом году кубанские батутисты победили на Спартакиадах сильнейших и учащихся России, а также привезли 16 медалей с международного Кубка Петра Великого.

Автор:
Максим Герасин
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