В Краснодаре пройдет съезд добровольцев Кубани

Съезд добровольцев Кубани при поддержке Фонда «Защитники Отечества» состоится 30 сентября.

На съезде соберутся представители около 90 добровольческих объединений, некоммерческих организаций, а также благотворительных фондов, оказывающих поддержку участникам спецоперации на Украине. Всего в мероприятии будут участвовать около 300 человек.

«Будет охвачен весь регион, на него приедут добровольцы со всего Краснодарского края. Особенность заключается в том, что участники съезда — это не просто добровольцы и волонтеры, это руководитель добровольческих организаций, т.е. организаторы с активной позицией, которые смогли в своих населенных пунктах собрать вокруг себя людей для оказания помощи бойцам СВО. Добровольцы на Кубани занимаются не только сбором гуманитарной помощи для наших бойцов, они плетут маскировочные сети, оказывают адресную помощь семьям военнослужащих. Съезд пройдет для того, чтобы участники добровольческих организаций могли познакомиться, обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и наладить логистику», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель руководителя по общественным проектам филиала Фонда «Защитники Отечества» в Краснодарском крае Анатолий Земляков.

Кроме того, по словам организаторов, добровольцам во время мероприятия расскажут о том, как организовать деятельность добровольческой организации, получить грант на ее развитие.

На съезде также пройдет выставка изделий, которые производят и отправляют на фронт добровольцы. Например, участники поделятся методикой плетения маскировочных сетей.

Организаторами съезда являются Фонд «Защитники Отечества», Кубанское казачье войско и Союз ветеранов СВО.

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