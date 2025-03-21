В Краснодаре пройдет первичный отбор абитуриентов ГИТИС

Образовательная платформа МТС «Поколение М» и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о проведении первичного отбора абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года.

Краснодар стал одним из трех российских городов, где встречи педагогов ГИТИСа с кубанскими выпускниками пройдут в офлайн-формате. По итогам прослушиваний лучшие участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

В этом году впервые в Краснодаре абитуриентам будет предложено попробовать свои силы не только в традиционном направлении – актерское мастерство. Кубанские выпускники смогут также пройти первичный отбор на факультет новых направлений сценических искусств — кафедру саунд-драмы. Прослушивать претендентов будут педагоги института театрального искусства. Для очного отбора в Краснодар приедут старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Тарас Белоусов и преподаватель кафедры саунд-драмы ГИТИСа, музыкант, звукорежиссер Александр Недомолкин:

Актерский факультет. Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Тарас Белоусов. Открыта офлайн регистрация 29 апреля.

Факультет новых направлений сценических искусств (кафедра саунд-драмы. Преподаватель кафедры саунд-драмы ГИТИСа, режиссёр и актёр театра «Центр Драматургии и режиссуры», музыкант, звукорежиссер Александр Недомолкин. Открыта офлайн регистрация 29 апреля.

Актерский факультет. Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Николаева Екатерина Георгиевна; преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Алексей Калинин. Открыта онлайн регистрация 23-25 апреля.

МТС проводит совместные мероприятия с институтом театрального искусства для кубанских школьников уже в третий раз. За это время порядка тысячи подростков региона, включая отдаленные районы края, смогли попробовать свои силы в предварительном отборе для поступления в ГИТИС. А также получили индивидуальные рекомендации по дальнейшей подготовке. По результатам прошлых испытаний 14 кубанских абитуриентов были рекомендованы к прохождению следующих этапов конкурса в Москве. Двое из них сейчас обучаются в ГИТИСе.

Для выпускников Краснодарского края, которые не смогут принять очное участие в первичном отборе, предусмотрен онлайн-формат прослушиваний с помощью видеоплатформы МТС Линк. Вне зависимости от формата конкурсного отбора, каждому участнику необходимо предварительно зарегистрироваться.

«МТС не только делает ближе столичное образование для талантливых детей из региона, но и помогает технологиями в этом процессе. Вне зависимости от того, на каком расстоянии находится выпускник от Москвы, мы даем ему шанс приехать лично в пределах своего региона или продемонстрировать свой талант онлайн на общедоступной видеоплатформе МТС Линк. Это существенная экономия времени, семейного бюджета и объективная оценка способностей подростка, грезящего о театральных подмостках. Наш проект уже несколько лет поддерживает Министерство культуры Краснодарского края и Краснодарский краевой театр кукол. С их помощью ребята проходят один из самых важных этапов в своей жизни в настоящей театральной атмосфере и максимально комфортной обстановке», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.