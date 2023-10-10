В Краснодаре пройдет матч по регби между «Богатырями» и «Балтийским штормом»

Матч чемпионата Высшей лиги по регби между краснодарскими «Богатырями» и калининградским «Балтийским штормом» состоится 11 октября в 13:00 на стадионе «Кубань».

В предыдущем сезоне краснодарский регби-клуб «Богатыри» упустил чемпионство и занял третье место.

«Теперь мы настроены взять реванш. На каждый матч выходим с максимальным настроем. «Балтийский шторм» — новичок чемпионата, тем интересней будет игра», — отметил гендиректор клуба Владимир Остроушко.

Для «Богатырей» это будет вторая игра в текущем сезоне. Краснодарцы 13 сентября в Йошкар-Оле встретились с клубом «Марий Эл». Матч завершился со счетом 109:0 в пользу «Богатырей».

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