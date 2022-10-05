В Краснодаре пройдет краевой турнир по легкой атлетике «Шиповка юных»

Видео канала «Кубань 24»

В соревнованиях примут участие спортсмены от 11 до 14 лет. Турнир пройдет 8–9 октября на главной краевой легкоатлетической арене — стадионе «Кубань».

«Это красивый стадион. Сколько раз ездила, мне он очень нравится. Яркий, в желто-зеленых тонах», — сказала директор ЦОП Краснодарского края по легкой атлетике Виктория Юрина.

Соревнования по традиции будут массовыми. Приедет 450 легкоатлетов из 32 районов Кубани.

Летний сезон в 2022 году получился длинным и насыщенным. Прошли первенства Кубани и России, Спартакиады учащихся регионального и федерального уровня, Спартакиада сильнейших. После «Шиповки юных» спортсмены уедут на сборы для подготовки к зимнему сезону, который стартует в декабре.