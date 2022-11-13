В Краснодаре пройдет форум волонтеров «Территория»
Общество
13.11.2022 12:44
Форум «Территория» пройдет 15-16 ноября в формате хакатона. Проект реализует Центр молодежных инициатив в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».
В мероприятии примут участие около 80 активистов и лучших учеников Корпоративного университета Ресурсного центра добровольчества (волонтерства) Краснодарского края. Центр работает с этого года и занимается вопросами объединения волонтеров.
Во время форума волонтеры объединятся в команды и обсудят актуальные вопросы добровольческой деятельности — в частности помощь в решении социальных вопросов в своих муниципалитетах.
Зарегистрироваться на форум можно на сайте платформе ДОБРО.РФЮ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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