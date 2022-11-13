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В Краснодаре пройдет форум волонтеров «Территория»

Общество
13.11.2022 12:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-projdet-forum-volonterov-territoriya
В Краснодаре пройдет форум волонтеров «Территория»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Форум «Территория» пройдет 15-16 ноября в формате хакатона. Проект реализует Центр молодежных инициатив в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

В мероприятии примут участие около 80 активистов и лучших учеников Корпоративного университета Ресурсного центра добровольчества (волонтерства) Краснодарского края. Центр работает с этого года и занимается вопросами объединения волонтеров.

Во время форума волонтеры объединятся в команды и обсудят актуальные вопросы добровольческой деятельности — в частности помощь в решении социальных вопросов в своих муниципалитетах.

Зарегистрироваться на форум можно на сайте платформе ДОБРО.РФЮ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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