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В Краснодаре пройдет фестиваль цифрового искусства ЮФО «Технологии прекрасного»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-projdet-festival-tsifrovogo-iskusstva-yufo-tehnologii-prekrasnogo
В Краснодаре пройдет фестиваль цифрового искусства ЮФО «Технологии прекрасного»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фестиваль проведут с 9 по 11 декабря в Кубанском государственном университете.

В рамках проекта эксперты и представителей IT-отрасли расскажут об отдельных направлениях в цифровом искусстве и креативной индустрии, работе в публичном пространстве и рынке NFT. В финале участники продемонстрируют свои работы в рамках презентационной сессии. Лауреатов и победителей ждут дипломы и награды.

В мероприятии могут принять участие жители региона в возрасте от 16 до 35 лет.  Зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте мероприятия.

Фестиваль проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами выступают Агентство инновационного развития и КубГУ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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