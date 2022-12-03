В Краснодаре пройдет фестиваль цифрового искусства ЮФО «Технологии прекрасного»
Фестиваль проведут с 9 по 11 декабря в Кубанском государственном университете.
В рамках проекта эксперты и представителей IT-отрасли расскажут об отдельных направлениях в цифровом искусстве и креативной индустрии, работе в публичном пространстве и рынке NFT. В финале участники продемонстрируют свои работы в рамках презентационной сессии. Лауреатов и победителей ждут дипломы и награды.
В мероприятии могут принять участие жители региона в возрасте от 16 до 35 лет. Зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте мероприятия.
Фестиваль проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами выступают Агентство инновационного развития и КубГУ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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