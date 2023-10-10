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В Краснодаре произошел пожар на втором этаже многоквартирного дома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshel-pozhar-na-vtorom-etazhe-mnogokvartirnogo-doma
В Краснодаре произошел пожар на втором этаже многоквартирного дома
Фото t.me/chpkrasnodara

Сообщение о возгорании в многоэтажке на улице Кружевной поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 10 октября в 18:13.

В 18:19 пожарные прибыли на место и установили, что произошло возгорание на втором этаже в 12-этажном здании. В 18:20 пожар локализовали, в 18:22 — полностью потушили. Его площадь составила 3 кв. м. Эвакуация жильцов не проводилась.

На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей в соцсетях, возгорание произошло в техническом помещении, которое занимает управляющая компания.

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