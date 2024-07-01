В Краснодаре проходят рейды по выявлению нелегальных мигрантов

Съемочная группа «Кубань 24» стала участником рейда: правоохранители проверяют рестораны восточной кухни. Особое внимание уделяют заведениям общепита на окраине города — там в основном проживают и работают приезжие.

Также полицейские проверяются все возможные места скопления иностранных граждан, например, супермаркеты. Сайгула пришел в один из продуктовых магазинов вместе со своим другом. С собой у приезжих документов не оказалось. У одного из них было фото паспорта и регистрации в телефоне, второй — не сопротивляясь отправился вместе с правоохранителями для установления личности.

«Бывают такие случаи, когда мигранты пытаются уйти от ответственности, убежать с места. Данные факты пресекаются, составляется административный приговор. Этот процесс налажен, проблем никаких нет», — рассказывает начальник отдела участковых уполномоченных полиции отдела управления МВД России по Краснодару Виталий Запьянцев.

Чаще всего в Краснодар незаконные мигранты приезжают из Таджикистана и Узбекистана в поисках работы.

«Сейчас сотрудники проверяют документы. У граждан с собой должны быть паспорт и регистрация. А те, кто не смогли предоставить нужные бумаги, отправят в отдел на этом автобусе», — говорит корреспондент Кристина Макуха.

Для установления личности в полицию во время рейда доставили около 50 человек. Из них 32 — нарушители, которые просрочили сроки пребывания на территории России. На них составили протоколы.

За нарушение миграционного законодательства им грозит выдворение из страны.