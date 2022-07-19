В Краснодаре проходит всероссийский турнир по прыжкам на батуте

Видео канала «Кубань 24»

Он посвящен памяти героини Великой Отечественной войны, летчицы Евдокии Носаль. Соревнования проходят во Дворце спорта «Олимп». Они завершатся 23 июля.

Эти состязания проводятся уже более 25 лет. На них собрались спортсмены из 10 регионов страны. У хозяев огромная заявка — 202 человека. Участвовать можно с девяти лет.

«Это уже знакомое место. Я много раз там прыгала, уже привыкла. Там сетки родные. Так же со Спартакиадой, для меня разницы нет. Тот же самый уровень и те же самые эмоции», — рассказала бронзовый призер Спартакиады учащихся России Мария Кутлакаева.

Мария Кутлакаева успешно съездила на Спартакиаду учащихся России в Ярославль, где взяла бронзу. Золото оттуда привезли Максим Диденко, Артемий Бондаренко и Виталий Чивяга. Кубанская сборная впервые за последние пять лет выиграла командный зачет. Сейчас на домашнем старте Краснодарский край считается фаворитом.

«У нас в апреле состоялось командное первенство России. Его провели в краснодарском «Олимпе», где все наши ребята в каждой возрастной категории завоевали золото. Этого тоже не было очень-очень долго. И я считаю, что именно родная земля, поддержка родных, близких, знакомых и друзей помогли им выступить достойно», — сказала Юлия Дубко, тренер СШОР № 3 имени Виталия Дубко.

Все призеры Спартакиады выступают на турнире имени Евдокии Носаль. Чивяга и Бондаренко — фавориты в синхронных прыжках, Кутлакаева и Диденко будут бороться за победу в индивидуальных.