В Краснодаре проходит краевая Спартакиада органов исполнительной власти

Видео канала «Кубань 24»

Недавно стартовал турнир по мини-футболу, это четвертый вид программы. Участники Спартакиады уже выполнили нормативы комплекса ГТО, соревновались в плавании и настольном теннисе.

Футбольный формат — это игра 6 на 6, два тайма по 20 минут. Среди 16 команд определят сильнейших по олимпийской системе.

«Мы представляем министерство экономики Краснодарского края. У нас оно не только футбольное, а в целом спортивное. Стараемся разнообразить свои будни, помимо интенсивного рабочего дня. Выплескиваем все эмоции здесь, отдаемся полностью на поле. Больше сближаемся с командой, и поэтому мы сегодня добились победы», — сказал участник соревнований Игорь Гапоненко.

В 1/4 финала 8 августа Игорь Гапоненко и партнеры сыграют с грозным соперником. Речь о сборной министерства физической культуры и спорта, которая стартовала с разгромной победы — в ворота коллег из министерства сельского хозяйства влетело 13 безответных мячей. Профильное ведомство держит марку во всех дисциплинах Спартакиады.

«Это другая локация и работа прежде всего над собой. По той простой причине, что это один вид деятельности, в том числе нервный, а здесь уже максимально включается физическая активность, включается борьба. Поэтому те виды спорта, которые здесь представлены, способствуют только развитию спорта в человеке», — сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Турнир по мини-футболу будет продолжаться до конца августа. Дальше пройдут соревнования по гиревому спорту. Также в программу Спартакиады входят пулевая и практическая стрельба, дартс, баскетбол, боулинг, перетягивание каната и волейбол.