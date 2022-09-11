В Краснодаре проголосовал худрук Музыкального театра Алексей Львов-Белов
Общество
11.09.2022 18:33
Алексей Львов-Белов 11 сентября пришел на свой участок в лицей № 24.
«Сейчас такое время серьезное, когда нужно определяться, кто мы, куда мы идем, зачем. И те люди, которые серьезно к этому относятся, которые понимают, какое сейчас время — за них и нужно голосовать. Не за популистов и болтунов, а за реальных людей», — сказал генеральный директор Краснодарского творческого объединения «Премьера» Алексей Львов-Белов.
На участке в краснодарском лицее приняты все меры безопасности: и санитарные — работники избиркома работают в медицинских масках, и обычные — все происходящее в зале фиксируют камеры видеонаблюдения.
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