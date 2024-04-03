В Краснодаре пробка на Восточном обходе растянулась почти на 12 км в обе стороны

Днем 3 апреля пробка на Восточном обходе в связи с ремонтными работами растянулась суммарно в обе стороны почти на 12 км.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 14:25, от поселка Победитель до Лориса длина пробки составляет почти 5 км, от Комсомольского микрорайона до поселка Индустриального — 6,6 км. На путь в сторону Комсомольского придется потратить 26 минут, примерно в такое же время обойдется путь в обратную сторону.

Кроме того, на трассе М-4 «Дон» в районе поселка в среднем Победитель зафиксировано ДТП.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Восточном обходе Краснодара ввели временные ограничения движения транспорта. Там начали менять асфальт на участке трассы М-4 «Дон» от поселка Октябрьского до развязки на улице Бородинской — это дорога в объезд краевой столицы.