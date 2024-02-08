В Краснодаре приступили ко второму этапу капремонта кинотеатра «Болгария»

Модернизируемый кинотеатр «Болгария» на улице Ставропольской 8 февраля посетил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

По его словам, рабочие приступили ко второму этапу реконструкции. Сейчас в «Болгарии» ремонтируют системы электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Ставят перегородки и ремонтируют лестницы.

«Это историческое и по-настоящему ценное место для Краснодара. Рядом главное здание КубГУ, филиал политеха, школы, детские сады. В «Болгарии» планируется создать современное молодежное пространство с возможностью проведения мероприятий различных форматов, от показа фильмов до КВНа», — написал мэр Краснодара в своем Telegram-канале.

Глава Краснодара добавил, что кинотеатр «Болгария» откроют уже в этом году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», капитальный ремонт кинотеатра «Болгария» стартовал в октябре 2023 года. Завершить капремонт кинотеатра планируют к лету 2024 года. На эти цели выделили свыше 92 млн рублей. С 2000 по 2020 год здание было в аренде у компании «Монитор».