В Краснодаре приезжие 16 раз выстрелили в мужчину и угнали его автомобиль

Разбойное нападение с использование оружия произошло в хуторе Копанском.

По данным полиции, с сообщением о разбое обратился местный житель. По словам мужчины, он встретился с двумя незнакомцами, которые приехали по объявлению о продаже машины. Во время встречи один из злоумышленников приставил к голове продавца похожий на пистолет предмет и потребовал отдать ключи от иномарки стоимостью около 650 тыс. рублей. Мужчина отказался, тогда нападавшие 16 раз выстрелили в сторону пострадавшего, 6 пуль попали в его тело. После этого разбойники забрали машину и уехали.

Личности предполагаемых злоумышленников установили, их задержали на одной из улиц Краснодара. Ими оказались ранее не судимые жители Кабардино-Балкарии в возрасте 18 и 40 лет. В отделе они рассказали, что пистолет был травматический и зарегистрирован на имя стрелявшего.

Похищенную машину злоумышленники оставили на стоянке в Адыгее. Автомобиль нашли и изъяли. Также выяснилось, что приезжие намеревались встретиться с пострадавшим для выяснения отношений из-за его конфликта с женой, которая и обратилась к ним за помощью.

Возбудили уголовное дело о разбое. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы, их поместили под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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