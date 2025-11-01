В Краснодаре приезжая объявила отца мертвым, чтобы прекратить его уголовное дело

За использование свидетельства с недостоверными сведениями о смерти отца 22-летней жительнице Москвы грозит до четырех лет колонии.

По данным следствия, девушка предоставила в московский ЗАГС подложное врачебное заключение о смерти на Украине своего отца. Ей выдали свидетельство о его смерти. При этом девушка точно знала, что отец жив и находится в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве.

Злоумышленница подала ходатайство о прекращении в отношении отца уголовного преследования в связи со смертью. К ходатайству она приложила свидетельство о смерти.

Однако позже полицейские обнаружили в соцсетях видео, в котором «покойный» отец звонил дочери в день ее свадьбы. Также выяснилось, что они неоднократно общались уже после «смерти» отца.

В отношении девушки возбудили уголовное дело. Расследование завершили, дело передали в суд. Злоумышленнице грозит до четырех лет колонии, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

