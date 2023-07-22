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В Краснодаре при падении из окна многоэтажки погиб мужчина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pri-padenii-iz-okna-mnogoetazhki-pogib-muzhchina
В Краснодаре при падении из окна многоэтажки погиб мужчина
Фото t.me/c/1493069664/32252

Трагедия произошла утром 22 июля в ЖК «Большой». О случившемся сообщили в соцсетях местные жители.

На фотографиях с места происшествия видно лежащее на газоне накрытое простыней тело.

«По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности погибшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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