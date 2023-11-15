В Краснодаре презентовали сборник о военных преступлениях против мирных жителей

Третий том книги-сборника «Кровавые страницы немецко-фашистской оккупации Кубани» представили 15 ноября в КГИК.

В книге содержатся материалы и документы, свидетельствующие о военных преступлениях немецких оккупантов против мирного населения Краснодарского края в период с 1942 по 1943 годы. В третий том вошли газетные вырезки, репродукции картин, тексты писем, уникальные экземпляры протоколов допросов, фотографии и кадры хроники — всего около 100 документов, в которых описаны ужасные события на территории 11 районов Кубани в годы оккупации. Одной из важной части книги стали документы, полученные из архивов УФСБ России по Краснодарскому краю.

Книгу-сборник про военные преступления в Краснодарском крае выпустили в рамках проекта «Без срока давности» на средства гранта губернатора Кубани, сообщает пресс-служба КГИК.

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