В Краснодаре поздравили сотрудников гражданской обороны с юбилеем ведомства

Видео канала «Кубань 24»

Системе гражданской обороны России 4 октября исполнилось 90 лет.

В этот день в 1932 году Совет Народных Комиссаров утвердил Положение о противовоздушной обороне Советского Союза, согласно которому она стала самостоятельным подразделением. Именно ее преемницей и стала гражданская оборона страны.

Изначально сотрудники ведомства должны были защищать людей при ядерной угрозе. Они отвечали за бомбоубежища и проводили занятия с населением. Впоследствии сотрудники ГО стали тушить пожары, работать в зонах землетрясений, наводнений и других природных и техногенных катаклизмов. Всех, кто проявил себя в устранении чрезвычайных ситуаций, 4 октября наградили медалями и удостоили очередных специальных званий.

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