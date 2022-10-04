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В Краснодаре поздравили сотрудников гражданской обороны с юбилеем ведомства

Общество
04.10.2022 21:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pozdravili-sotrudnikov-grazhdanskoj-oborony-s-yubileem-vedomstva
Видео канала «Кубань 24»

Системе гражданской обороны России 4 октября исполнилось 90 лет.

В этот день в 1932 году Совет Народных Комиссаров утвердил Положение о противовоздушной обороне Советского Союза, согласно которому она стала самостоятельным подразделением. Именно ее преемницей и стала гражданская оборона страны.

Изначально сотрудники ведомства должны были защищать людей при ядерной угрозе. Они отвечали за бомбоубежища и проводили занятия с населением. Впоследствии сотрудники ГО стали тушить пожары, работать в зонах землетрясений, наводнений и других природных и техногенных катаклизмов. Всех, кто проявил себя в устранении чрезвычайных ситуаций, 4 октября наградили медалями и удостоили очередных специальных званий.

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