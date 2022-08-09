В Краснодаре появится памятный знак Михаилу Лермонтову

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Такое решение приняли на 41 заседании городской Думы Краснодара. Памятный знак поэту Михаилу Лермонтову установят на территории лицея № 90 в Юбилейном микрорайоне.

Все работы по созданию и установке памятного знака в краевой столице выполнят за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Михаил Лермонтов — всемирно известный русский поэт. В годы Кавказской войны он неоднократно бывал на Кубани — на Тамани, в Анапе, Геленджике и Екатеринодаре. В честь поэта назвали село в Туапсинском районе.

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