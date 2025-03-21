В Краснодаре повторно проведут экспертизу помещений бывшего притона Malika

Речь идет о подвальных помещениях в 16-этажном доме на улице Красноармейской, 100. По данным правоохранителей, по этому адресу мог находиться один из салонов эротического массажа.

По данным следствия, в банных комплексах и массажных салонах Malika, Malika-Relax и Delight оказывали интимные услуги. При этом, адрес салона Malika совпадает с адресом многоэтажки, жители которой с 2021 года отстаивают в суде подвальное помещение. Жители хотят вернуть подвал в общедомовую собственность, так как там находятся инженерные коммуникации.

В уголовном деле о содержании притонов 16 фигурантов, которых обвиняют в организации и содержании притонов, а также вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних. Что касается судебной тяжбы за подвальное помещение, то марте 2023 года Первомайский районный суд Краснодара признал спорные площади общим имуществом жильцов. Однако уже в июле Краснодарский краевой суд отменил это решение. Осенью 2023 года дело передали на новое рассмотрение.

В феврале 2024 года Краснодарский краевой суд назначил повторную экспертизу. Ее начали проводить только сейчас. Жители ходатайствовали о допросе эксперта, который провел первое обследование, но суд ходатайство отклонил, пишут «Ведомости Юг».

Читайте также: МВД проверит информацию о наркопритоне с подростками в многоэтажке Краснодара. О том, что в одном из домов на улице Старокубанской находится наркопритон, где оказывают интимные услуги, 21 февраля сообщили местные паблики. По данным соцсетей, мужчина заманивает в свою квартиру подростков, угощает их синтетическим наркотиком, после чего совершает развратные действия в отношении несовершеннолетних. В полиции Краснодара уже отреагировали на это сообщение, правоохранители организовали проверку.

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