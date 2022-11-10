Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре построят новую воздушную ЛЭП в станице Старокорсунской

Общество
10.11.2022 17:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-postroyat-novuyu-vozdushnuyu-lep-v-stanitse-starokorsunskoj
В Краснодаре построят новую воздушную ЛЭП в станице Старокорсунской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы по возведению новой ЛЭП в Карасунском округе выполнят 11 ноября с 7:00 до 19:00.

Протяженность новой воздушной ЛЭП в станице Старокорсунской составит около 150 метров. Ее строительство позволит улучшить качество и надежность электроснабжения в населенном пункте и подключить новых абонентов.

Для возведения воздушной ЛЭП в станице временно отключат электричество на улицах: Шевченко в домах с № 15 по № 54, Краснопартизанской в домах с № 40 по № 61 и им. Ивана Васюхно в домах с № 45 по № 65, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре в июне заменили оборудование на воздушной ЛЭП в Пашковском жилом массиве.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
  2. В Краснодаре пройдет фестиваль-выставка бездомных животных
  3. Минцифры с 16 ноября закроет сервис для заявок на отсрочку от мобилизации для IT-специалистов
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
  6. В Краснодарском крае в октябре помидоры подорожали на 40%
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях