В Краснодаре построят новую воздушную ЛЭП в станице Старокорсунской

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы по возведению новой ЛЭП в Карасунском округе выполнят 11 ноября с 7:00 до 19:00.

Протяженность новой воздушной ЛЭП в станице Старокорсунской составит около 150 метров. Ее строительство позволит улучшить качество и надежность электроснабжения в населенном пункте и подключить новых абонентов.

Для возведения воздушной ЛЭП в станице временно отключат электричество на улицах: Шевченко в домах с № 15 по № 54, Краснопартизанской в домах с № 40 по № 61 и им. Ивана Васюхно в домах с № 45 по № 65, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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