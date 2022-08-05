В Краснодаре завели уголовное дело после падения дерева на женщину с младенцем

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

ЧП произошло вечером 5 июля на улице Колхозной, 26. На выходившую из подъезда 37-летнюю краснодарку рухнула ветка сухой березы. В этот момент на руках у женщины находилась двухмесячная дочь.

В результате женщине был причинен тяжкий вред здоровью, ребенок сильно не пострадал. Установлено, что управляющая и обслуживающая организации своевременно не срубили аварийное дерево, которое представляло опасность для жильцов дома и прохожих. Продолжается расследование и сбор доказательств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На управляющую и обслуживающую организации ООО «ГУК-Краснодар» и ООО «РЭП-23» завели уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры Центрального округа, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате падения дерева на улице Колхозной женщина получила тяжелую травму головы.