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В Краснодаре завели уголовное дело после падения дерева на женщину с младенцем

Происшествия
05.08.2022 20:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-posle-padeniya-dereva-na-zhenshhinu-s-mladentsem-zaveli-ugolovnoe-delo
В Краснодаре завели уголовное дело после падения дерева на женщину с младенцем
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

ЧП произошло вечером 5 июля на улице Колхозной, 26. На выходившую из подъезда 37-летнюю краснодарку рухнула ветка сухой березы. В этот момент на руках у женщины находилась двухмесячная дочь.

В результате женщине был причинен тяжкий вред здоровью, ребенок сильно не пострадал. Установлено, что управляющая и обслуживающая организации своевременно не срубили аварийное дерево, которое представляло опасность для жильцов дома и прохожих. Продолжается расследование и сбор доказательств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На управляющую и обслуживающую организации ООО «ГУК-Краснодар» и ООО «РЭП-23» завели уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры Центрального округа, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате падения дерева на улице Колхозной женщина получила тяжелую травму головы.

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