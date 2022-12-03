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В Краснодаре полиция ищет двоих мужчин, которые преследовали девочку по дороге в школу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-politsiya-ishhet-dvoih-muzhchin-kotorye-presledovali-devochku-po-doroge-v-shkolu
В Краснодаре полиция ищет двоих мужчин, которые преследовали девочку по дороге в школу
Фото panorama_krd_life

Инцидент произошел 1 декабря около 8:00 между улицами Домбайской и Шевелева в Губернском микрорайоне.

В полицию обратилась мама девочки и сообщила о том, что к ее 9-летней дочери на улице приставали взрослые мужчины.

«Со слов ребенка, в тот момент, когда она шла в образовательное учреждение, с ней разговор завели двое неизвестных мужчин. Они задавали различные вопросы, интересовались успеваемостью в школе, а также наличием родственников. Они никаких противоправных физических действий в отношении ребенка не предпринимали. После этого девочка направилась в школу, а мужчины скрылись в неизвестном направлении», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Он также добавил, что в настоящее время на основании поступившего в полицию заявления проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности граждан и мотивы их действий. По результатам проверки примут законное процессуальное решение.

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