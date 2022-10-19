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В Краснодаре полицейские в ходе рейда проверили, как пешеходы соблюдают ПДД

Общество
19.10.2022 21:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-politsejskie-v-hode-rejda-proverili-kak-peshehody-soblyudayut-pdd
Видео канала «Кубань 24»

Сейчас в краевой столице проходит профилактическая акция «Пешеход». Сотрудники ГИБДД дежурят на самых оживленных улицах, чтобы напомнить водителям и прохожим о правилах дорожного движения.

«Нужно заблаговременно снижать скорость своего транспорта перед пешеходным переходом. Также при движении с перекрестка нужно убедиться, что пешеходы закончили переходить проезжую часть», — сказал инспектор отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции по Краснодару Дмитрий Бурдаков.

Часто пешеходы сами грешат нарушением правил движения. Пока журналисты брали интервью у сотрудника ГИБДД, прямо за его спиной женщина перебежала дорогу на красный свет.

Вместе с полицейскими на улицы Краснодара вышли активисты. По их словам, такие рейды особенно необходимы в начале учебного года и во время каникул.

«Пешеходные переходы, особенно нерегулируемые, нужно переходить правильно. Важно убедиться, что машина вас пропускает, и нужно переходить проезжую часть, а ни в коем случае не перебегать», — рассказала активистка краснодарской региональной общественной организации «Патриотический центр «Безопасная страна» Оксана Василенко.

Пешим участникам движения сотрудники ГИБДД раздали листовки и напомнили о статистике. Так, в России ежегодно происходит 70 тыс. наездов на людей. Получается, что пешеходы становятся участниками каждого четвертого ДТП. Из них большая часть случается по вине водителей.

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