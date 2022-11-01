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В Краснодаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Все для победы»

Общество
01.11.2022 16:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-podveli-promezhutochnye-itogi-raboty-proekta-vse-dlya-pobedy
В Краснодаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Все для победы»

Проект организовал Общероссийский народный фронт для сбора средств военным, участвующим в СВО, а также гуманитарной помощи жителям и общественным организациям Донбасса.

«На сегодняшний момент более 3 млн рублей со всей Российской Федерации собрано в рамках проекта «Все для победы». Закупаются квадрокоптеры, бронежилеты, термобелье — все, что необходимо нашим бойцам», — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае Сергей Костылев.

Организаторы вручили благодарственные письма самым активным участникам акции. Это представители госструктур и общественных организаций.

«Наша служба осуществляет финансовую помощь, которая направлена на то, чтобы в дальнейшем эти денежные средства были потрачены на цели и нужды жителей, проживающим на той территории, так и тем, кто участвует в боевых действиях», — сказала заместитель руководителя УФАС России по Краснодарскому краю Екатерина Войченко.

Организаторы также поблагодарили участников и за помощь в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик.

Перевести деньги для приобретения необходимых бойцам вещей можно по уникальному QR-коду.

Кроме того, в региональном отделении продолжает работу пункт сбора гуманитарной помощи. Вещи можно принести в региональный штаб Народного фронта по адресу: Краснодар, улица Октябрьская, 78.

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