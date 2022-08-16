В Краснодаре подвели газ к 250 домам

Фото пресс-службы «Газпром газораспределение Краснодар»

Газопровод провели к границам участков. Уже полностью подключили 36 домов. В работе еще 259 адресов.

На бесплатную газификацию жители Краснодара подали около 7 тыс. 800 заявок. Постепенно будут заключать договоры и подводить газ. Некоторым горожанам необходимо собрать недостающие документы.

«Продолжаем развивать инженерную инфраструктуру, в том числе — в пригородных населенных пунктах. Благодаря закону о бесплатном подключении населения к газу у краснодарцев есть хорошая возможность подключиться к сетям газоснабжения», — написал глава Краснодара Андрей Алексеенко в Telegram.

Мэр поручил проработать возможность газификации СНТ Краснодара в рамках социальной программы.

Заявку на газификацию можно подать на официальном портале Единого оператора газификации, в филиалах АО «Газпром газораспределение Краснодар» и на газовых участках ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», на сайте АО «Краснодаргоргаз», в Центре обслуживания и продаж по ул. Индустриальной, 68 и на Госуслугах.

Также заявки принимают в рабочие дни в дополнительных пунктах по адресам:

ул. Ставропольская, 77, к.123;

пос. Знаменский, ул. Первомайская, 6;

х. Ленина, ул. Буковая, 2;

пос. Березовый, ул. им. Профессора Рудакова, 3;

пос. Лазурный, ул. им. Носаленко, 1 (ул. Октябрьская, 1/1 ДК);

ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60/1.

К заявке необходимо приложить правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, к которому будет подведен газ. На сайте регионального оператора можно отследить статус заявления и планируемую дату исполнения.

По вопросам можно обратиться на бесплатные горячие линии АО «Газпром Газораспределение Краснодар» 8 (800) 201-44-04 и АО «Краснодаргоргаз» 8 (861) 267-82-58, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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