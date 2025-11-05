В Краснодаре подростки с болторезом угнали мотоциклы и подарили один другу

В дежурную часть отдела полиции Карасунского округа с сообщениями о краже мотоциклов обратились двое жителей улицы Уральской.

По словам пострадавших, они оставили свои мотоциклы на парковках многоквартирных домов, а потом не нашли их на местах. Сумма ущерба превысила 200 тыс. рублей.

Правоохранители по камерам вычислили предполагаемых злоумышленников. Выяснилось, мотоциклы украли ранее не судимые 17-летние жители краевой столицы. Молодых людей задержали у них дома.

Подростки признались, что болторезом срезали противоугонные тросы и откатили мототехнику в гараж, где сняли с корпусов мототехники наклейки, чтобы их нельзя было опознать. Один из мотоциклов они подарили своему знакомому, который успел его продать. Второй — изъяли правоохранители, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Читайте также: в Краснодаре рецидивистка в парике украла телефон кондуктора в трамвае. С заявлением о краже гаджета в полицию Центрального округа кубанской столицы обратилась кондуктор трамвая.

Подпишись, здесь всегда интересно.