В Краснодаре под угрозой банкротства оказалось ООО «Нефтетранссервис»

Инспекция №4 Федеральной налоговой службы России по Краснодару обратилась с иском в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием признать банкротом ООО «Нефтетранссервис» (НТС).

Краевой арбитражный суд возбудил производство. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Сумма налогового долга в материалах дела не раскрывается. Судебное заседание по делу назначено на 10 июля.

Суд предписал представить кандидатуру арбитражного управляющего, а также намерен запросить актуальные сведения о месте регистрации учредителя ООО «Нефтетранссервис» Николая Кочубарова, пишет «Ъ-Кубань».

Читайте также: суд вернул на новое рассмотрение дело о банкротстве завода «Седин». ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин»» было признано банкротом 15 апреля 2016 года с задолженностью 275 млн рублей и имуществом стоимостью 419 млн рублей. Производство по делу о несостоятельности предприятия суд прекратил 5 августа 2024 года. Причиной стало отсутствие конкурсного управляющего в течение трех месяцев после освобождения от обязанностей предыдущего управляющего Руслана Сергиенко 1 июля 2024 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение о прекращении банкротства ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин» и направил дело на новое рассмотрение по иску налоговой инспекции.

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