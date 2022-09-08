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В Краснодаре почтили память погибшего год назад министра МЧС РФ Евгения Зиничева

Общество
08.09.2022 16:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pochtili-pamyat-pogibshego-god-nazad-ministra-mchs-rf-evgeniya-zinicheva
В Краснодаре почтили память погибшего год назад министра МЧС РФ Евгения Зиничева
Евгений Зиничев. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Панихиду отслужили 8 сентября в Свято-Екатерининском кафедральном соборе.

В богослужении приняли участие руководство краевого главка МЧС и личный состав ведомства, сотрудники краевого министерства ГО и ЧС и краевой противопожарной службы. Всего около 300 человек. Со свечами в руках сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю почтили память Евгения Зиничева.

Владимир Путин 9 сентября подписал указ о присвоении посмертно генералу армии Евгению Зиничеву звания Героя РФ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга по спасению человека 8 сентября 2021 года в Норильске во время учений по защите Арктической зоны от ЧС. Евгений Зиничев занимал должность главы МЧС с 2018 года. Также был замдиректора ФСБ России с 2016 по 2018 годы. С июля по октябрь 2016 был врио губернатора Калининградской области. Евгению Зиничеву 18 августа 2021 года исполнилось 55 лет.

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