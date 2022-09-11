В Краснодаре почтили память Феликса Дзержинского

Видео канала «Кубань 24»

Со дня рождения государственного деятеля Феликса Дзержинского 11 сентября исполнилось 145 лет.

Он создал одну из лучших спецслужб мира, а самым эффективным средством борьбы с контрреволюцией считал заботу о детях.

Дзержинский заложил основу органов безопасности, обеспечив защиту граждан и интересов страны. Почтить память первого чекиста в Краснодаре пришли школьники, сотрудники и ветераны краевого УФСБ.

«Показывая пример, как нужно относиться к делу, как выполнять государственные функции, этого же требовал от подчиненных. В результате была создана и воспитана система органов безопасности, которая до сих пор является сильнейшей в мире и хранит свято традиции Феликса Эдмундовича Дзержинского», — сказал председатель Совета ветеранов УФСБ РФ по Краснодарскому краю Александр Кузин.

В Краснодаре именем Феликса Дзержинского названа подшефная краевому УФСБ школа № 32. Год назад там был установлен бюст. К нему сегодня также возложили цветы. На встрече детям рассказали о биографии Дзержинского. Историки характеризуют его как человека с «горячим сердцем и холодным разумом». Глава Высшего совета народного хозяйства СССР развивал торговлю, восстанавливал железные дороги, организовывал доставку продовольствия в голодающие регионы страны, а также создал систему детских домов, что помогло справиться с беспризорностью.