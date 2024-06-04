В Краснодаре почти сутки ищут тело подростка, утонувшего в реке Кубань

В Краснодаре спасатели и полицейские ведут поиски подростка, который купался в реке Кубань. ЧП произошло в микрорайоне Гидросторителей. Поиски длятся уже почти сутки.

Вечером 3 июня 16-тилетний Николай пришел с двумя друзьями на пляж. Купание здесь запрещено — место не оборудовано и нет поста спасателей. По словам очевидцев, парни зашли в воду по грудь, начали прыгать на месте. И в какой-то момент один из подростков ушел под воду и не вынырнул.

Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 18:03, была организована поисково-спасательные операция. К ней были привлечены 9 единиц техники и 19 человек: сотрудники «Кубань -СПАС» и «Службы спасения», МЧС и правоохранительные органы.

Водолазы обследовали дно реки Кубань на площади 900 кв. м, прочесывали 40 км реки. Их работа результатов не принесла. Теперь спасатели патрулируют реку от места происшествия до Станицы Елизаветинской.

«Обход у нас идет полтора часа, бывает и два. Ходим по кругу и возвращаемся на исходную точку. И ждем, когда мальчик всплывет. Всплыть он может сегодня, завтра, послезавтра. Может, он где-то зацепился за корягу, и там он всплывет. Либо его вообще по течению могло унести на Федоровский гидроузел», — говорит спасатель службы спасения Андрей Фомичев.

Несмотря на происшествие, здесь продолжают купаться люди. Дикий пляж пользуется популярностью среди местных жителей.