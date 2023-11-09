В Краснодаре почти полгода «гостит» загадочная партия пива из Ульяновска

В июне на трассе Р-217 «Кавказ» полиция для осмотра остановила грузовик с прицепом.

В фуре было более 15,5 тыс. литров пива, в том числе 2,5 тыс. бутылок «Мягкого солода», 1,4 тыс. бутылок объемом 1,5 л «Крепкого хмеля» и 2 тыс. бутылок «Жигулевского». Водитель грузовика предоставил накладные — поставка шла от ООО «Трехсосенский» в Ульяновске к ООО «Арсенал Логистик» в Ставропольском крае.

В ходе проверки выяснили, что перевозимый алкоголь в ЕГАИС по закону не зарегистрирован — содержимое фуры арестовали и поместили на склад. В отношении «Трехсосенского» возбудили административное дело о нарушении правил продажи спиртосодержащей продукции. Уведомление на предприятие пришло только в августе — представители компании для дачи объяснений не явились, правоохранители передали дело в суд.

В ходе заседания представитель объяснил, что определения о возбуждении дела предприятие не получало, а из вызова обстоятельства дела были не ясны. На заводе также предполагают, что сопроводительные документы на алкоголь были поддельными, поскольку на производстве их не выписывали.

Изучив материалы дела, суд нашел нарушения в действиях правоохранителей — сведений о дате, месте и времени составления протокола в уведомлении не было. Права завода нарушили, поэтому он не может быть привлечен к ответственности, однако незарегистрированный алкоголь по решению суда постановили уничтожить, сообщает «Ульяновск онлайн».

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