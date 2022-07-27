В Краснодаре почти 70% теплосетей подготовлены к отопительному сезону

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Об этом коммунальщики доложили главе города 27 июля на профильном совещании.

Работы на сетях и в котельных идут все лето. Специалисты меняют изношенные трубы, проводят плановые ремонты оборудования. Это касается, в первую очередь, систем отопления и горячего водоснабжения, а также электрического хозяйства.

«На сегодняшний день готовность муниципального образования Краснодар к отопительному сезону составляет: жилищный фонд подготовлен на 50%, котельные подготовлены на 51%, водопроводно-канализационные сети — порядка 45%, электрохозяйство — 70%, газовые хозяйства — 62%. Работы продолжаются», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Владислав Белый.

«Чем ближе мы к завершению лета, тем чаще необходимо проводить вот такие контрольные мероприятия для того, чтобы быть уверенным, что в зиму мы войдем с подготовленными системами», — сказал глава Краснодара Андрей Алексеенко.

Центральное отопление в Краснодаре проведено в 4,5 тыс. домов. К системе подключены и около 300 социальных объектов. По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, к отопительному сезону уже подготовили 129 котельных из 292. Из 4 тыс. 573 домов с центральной системой отопления подготовительные работы уже выполнены в 2 тыс. 175 домах.