В Краснодаре по картам сражений создадут настольную игру о Сталинградской битве

В 2026 году в Краснодаре разработают историческую настольную игру о Сталинградской битве. В основу игры лягут реальные карты сражений.

Проект «Час мужества. Сталинградская битва» создадут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатор проекта, руководитель центра развития детей и молодежи «Следующий шаг» Евгения Егорова пояснила, что игра будет рассчитана на школьников и студентов.

«Это дидактическое наглядное пособие для проведения интерактивного урока истории и повод поговорить с молодежью о мужестве, подвигах наших предков и служении Родине сегодня. Наша цель — помочь взрослым интересно рассказать детям и молодежи о Великой Отечественной войне», — пояснила Егорова.

В игре смоделируют ключевые события Сталинградской битвы. В том числе отступление Красной армии к Волге, борьбу за Мамаев курган и завод «Баррикады», а также операцию «Уран» и окружение войск фельдмаршала Паулюса. Участникам расскажут о подвигах советских солдат и тех, кто был в тылу. Участвовать в игре смогут до 30 человек. Сеанс будет рассчитан примерно на 1,5 часа.

Летом организаторы проекта планируют пригласить учителей в Волгограде на обучение.

«Мы соберем учителей, наставников со всей страны, привезем их в Волгоград. Проведем экскурсии по местам боев и обучим на роль игротехников для самостоятельного проведения игры в их городах и селах», — пояснила Егорова.

Над игрой команда будет работать с февраля по декабрь 2026 года. По данным Президентского фонда культурных инициатив, стоимость проекта составит более 11 млн рублей. В том числе средства гранта — 6,94 млн рублей. Остальную сумму исполнители получат из других источников, сообщает ТАСС.

