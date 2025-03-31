В Краснодаре пенсионерке грозит 6 лет за оплату продуктов чужой картой

В полиции Краснодара завершили расследовать уголовное дело о краже, в которой обвиняют 62-летнюю местную жительницу.

По данным следствия, на остановке общественного транспорта по улице Красных Партизан женщина нашла чужой кошелек. Он забрала из него деньги и банковскую карту. После этого злоумышленница направилась в магазин и менее четырех раз оплатила чужой картой продукты и бытовую химию. Ущерб составил 16 000 рублей.

Возбудили уголовное дело. Материалы передали в суд. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.

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