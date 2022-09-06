В Краснодаре паркинг в проблемном ЖК на Гидрострое продали за 27 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на торги были выставлены 15 мест для автомобилей в проблемном ЖК «Парусная регата».

Паркинг принадлежал ООО «Инвестиционно-строительная компания «РАС»». Общая площадь паркинга составляет 3,1 тыс. кв. м. Его выставили на торги 17 июня единым лотом со стартовой ценой в 69,6 млн рублей. Тогда паркинг выставляли на торги за 77,4 млн рублей. Стоимость одного машиноместа составляет от 487,5 тыс. до 14,1 млн рублей. Средняя цена за 1 кв. м. — 25 тыс. рублей. Предыдущий аукцион признали несостоявшимся.

Паркинг купил бизнесмен из Сочи Сергей Тронин, который является совладельцем самарского ООО Агентство «Диалог — кредит». Он предложил 27,8 млн рублей.

СК «РАС» привлекала деньги дольщиков для строительства в микрорайоне Гидростроителей жилых комплексов «Дом Романовых», «Парусная регата» и «Иван-да-Марья». Свои обязательства застройщик не выполнил в срок, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стройка «Парусной регаты» остановилась в 2016 году. Прежний застройщик не выполнил свои обязательства. Сейчас «Парусную регату» строители привели к финишу. В проблемном жилом комплексе заканчивают отделку. Уже скоро дольщики расстанутся со статусом обманутых и смогут въехать в свои квартиры. Хорошие новости и у владельцев квадратных метров в ЖК «Иван да Марья». Перезапуск работ случился благодаря вмешательству краевых властей. Последние литеры завершают при помощи Фонда обманутых дольщиков.