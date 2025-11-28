В Краснодаре озимыми культурами засеяли более 10 тыс. га

В краевом центре завершили сев озимых культур. На общей площади в 10 тыс. 804 га посеяли пшеницу, ячмень и рапс.

В частности, под ячмень отвели 754 га, под рапс — 780 га, остальную площадь занимает пшеница. Кроме того, на сельскохозяйственных предприятиях города заготовили на зиму корма для животных. Технику уже начали готовить к весенне-полевым работам 2026 года.

В Краснодаре действуют региональные и городские меры поддержки фермерских и личных подсобных хозяйств. Аграрии в этом году смогут получить субсидии на общую сумму в 5,7 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае в октябре озимыми культурами засеяли более 833 тыс. гектаров. Аграрии используют сорта, которые позволяют получить ранний урожай.

Подпишись, здесь всегда интересно.