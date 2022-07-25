В Краснодаре отреставрируют особняк адвоката Сербина на улице Коммунаров

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Администрация Краснодарского края утвердила предмет охраны и границы памятника архитектуры регионального значения «Дом жилой присяжного поверенного В. В. Сербина». Он находится на улице Коммунаров, 18. Работы на объекте уже стартовали.

«Судьба этого дома волнует многих краснодарцев. Собственник памятника сначала начал проводить работы без всяких согласований, но был остановлен краевым управлением государственной охраны объектов культурного наследия. Сейчас работы ведут по проекту реставрации памятника архитектуры, одобренному экспертами. Управление выдало разрешение на проведение работ и контролирует их ход», — рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

На объекте отреставрируют кирпичную кладку и архитектурный декор главного фасада, отремонтируют дворовые фасады. Строители воссоздадут кованые ограждения парапета, зонт над крыльцом, шпиль купола кровли, а также двери парадного входа. Реставрацию проведут по сохранившимся аналогам периода постройки здания. Работы планируют завершить до конца 2022 года.

Особняк построил адвокат Вячеслав Васильевич Сербин. Он был присяжным поверенного в Екатеринодарском окружном суде. В 1907 году Сербин заказал проект известному архитектору Никитину. К 1910 году дом построили. Здание в стиле модерн с архитектурными мотивами барокко стало украшением города. На втором этаже дома в предреволюционные годы жил богатый владелец обувного магазина, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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